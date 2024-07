Keine Chance auf Frieden

Bereits am 8. Oktober hat die libanesische Hisbollah an der israelischen Nordgrenze eine zweite Front eröffnet und beschießt die dort gelegenen Siedlungen seither täglich mit Raketen. Zehntausende Israelis wurden abgesiedelt, leben seither in Hotels, können nicht arbeiten, müssen vom Staat finanziert werden. Ein unhaltbarer Zustand.