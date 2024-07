Drogen in Tennisball über Gefängnismauer geworfen

Vor wenigen Wochen saß ein junger Mann im Wiener Landesgericht, der seinen Kompagnon aus dem Gefängnis in St. Pölten befreien wollte, indem er ein Seil über die Gefängnismauer warf, das an seinem Auto angebunden war, und dann losfuhr. Der Häftling schaffte es tatsächlich auf die Mauer, doch dann riss das Seil. Wegen einer ähnlich kreativen Aktion nahm am Montag ein Drogendealer im „Landl“ vor dem Richter Platz.