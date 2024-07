Lassen Sie ihr Obst nicht verderben!

Das Angebot kommt besonders bei jungen Familien, die keine eigene Anbaumöglichkeit haben, gut an. Damit Angebot und Nachfrage unkompliziert zueinanderfinden, haben die Initiatoren eine interaktive Karte entwickelt. Diese gibt Auskunft über jene Wiesen und Gärten, in denen Äpfel und Birnen, Beeren, Nüsse oder Zwetschgen nach Vereinbarung abgeholt werden können. Geerntet werden sollte das Obst im Idealfall natürlich selbst. Das ist insofern ein Benefit für all jene, die ihre Bäume und Sträucher nicht mehr eigenhändig absammeln können.