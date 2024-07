Baustellen der DB verschärfen Nadelöhr am Brenner

Wie berichtet, wird in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich gewerkelt. Unter anderem fahren abweichend vom normalen Fahrplan alle Fernverkehrszüge 30 Minuten früher in Wien ab bzw. kommen bis zu 30 Minuten später dort an. Betroffen von den Bauarbeiten ist auch die WestBahn. Ein Vorgeschmack auf das, was Österreich erwartet, wenn die Generalsanierung der Deutschen Bahn (DB) in Bayern ankommt.