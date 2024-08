Auf den letzten Schritten zum Schmuckkästchen

Vom Riedle ins Schnabelholz. Die Entwicklung der Altacher Infrastruktur ist im Ländle einzigartig. Wobei in den ersten 61 Jahren kaum ein Fortschritt erkennbar war. Das war im beengten Riedle mitten in Altach auch nicht möglich. Die Weitsicht des damaligen Bürgermeisters Gregor Giesinger leitete ab 1990 jene Veränderung ein, die Altach zu einem Großklub in Vorarlberg machte. Giesinger erwarb im Namen der Gemeinde Gründe im Schnabelholz, da er wusste, dass der rührige Klub eines Tages ein Gelände außerhalb von Altach brauchen würde.