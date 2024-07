Drusen sind Israel treu bis in den Tod

Die Kinder waren Drusen, also Angehörige einer Minderheit in Israel, rund 150.000 Menschen, die vorwiegend im Norden des Landes leben. Einer Glaubensgemeinschaft, für die Treue an oberster Stelle steht, weshalb sie sich dem Staat gegenüber zur Treue verpflichtet fühlen, dessen Staatsbürgerschaft sie haben. Und so kommt es, dass die Drusen die einzige Minderheit in Israel sind, für die die Wehrpflicht gilt. Wenn auch – im Unterschied zu den Juden – nur für die Männer.