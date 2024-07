Verlobte aus Steyr sucht verzweifelt nach Mann

Ein Paar aus Steyr hatte in Ika, einem Vorort von Opatija Urlaub gemacht. An einer Tankstelle seien die beiden Verlobten schließlich in Streit geraten, woraufhin der mehrfache Vater verschwand und in den acht Tagen seither nicht mehr aufgetaucht ist. Seine Partnerin wandte sich schließlich verzweifelt an verschiedene Facebook-Gruppen, damit ihr bei der Suche nach dem Verschwundenen geholfen wird. Auch an die kroatische Polizei habe sie sich bereits gewandt, bisher aber ohne Ergebnis, auch die Familie des Vermissten sei bereits im Bilde. Es sei nicht das erste Mal, dass der Arbeiter nach einem Konflikt Reißaus genommen habe, aber sonst sei er immer schnell wieder zurückgekommen. Außerdem habe er keine Papiere, kein Geld und nur ein schrottreifes Handy bei sich gehabt.