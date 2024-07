Burgenländer lernen in den Ferien besonders gern

Zum vierten Mal finden im August die Lern- und Feriencamps im Burgenland statt. Das Interesse an der 2020 ins Leben gerufenen Initiative ist so groß, wie noch nie. Das zeigen auch Anmeldungszahlen, die mit 2828 um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden konnten und einen neuen Anmelderekord bedeuten. Teilnehmen können Schüler von der ersten bis zur achten Schulstufe sowie Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr, die vor einem Wechsel in die Volksschule stehen. Aufgrund der großen Nachfrage und der positiven Rückmeldungen wird die Aktion, die heuer von 19. bis 30. August stattfindet, heuer auf 21 Standorte ausgerollt.