Betrunkener Russe verrät sich selbst als Spion

Die „geheime Mission“

Dort folgte der nächste Fauxpas. Erneut soll er viel zu tief ins Glas geschaut und dann, euphorisch von der Gastfreundschaft, fremden Leuten bereitwillig von seiner „geheimen Mission“ in der französischen Hauptstadt berichtet haben. „Man wird sich noch lange an die Olympischen Spiele erinnern“, drohte er demnach. Skeptischen Blicken soll er für einen Geheimdienst-Mitarbeiter äußerst ungeschickt begegnet sein. Er habe den Leuten nämlich sogar einen entsprechenden Ausweis unter die Nase gehalten. Aufgeregte Bulgaren wandten sich infolge an „The Insider“. Tatsächlich ergab eine Überprüfung, dass es sich um einen zwielichtigen Typen handelt, verrät die Plattform.