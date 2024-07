Salzburg Ducks können sich erstmals Titel holen

„Vor allem das zweite Spiel haben wir sehr hoch gewonnen und sind so ins Finale eingezogen“, freut sich Victoria Wengler. Die heute (13) mit ihren Ducks im Endspiel in Wr. Neustadt auf die bisher ungeschlagene Spielgemeinschaft Raiders/Hammers aus Tirol trifft. „Wir gehen als Außenseiter in die Partie. In der Defensive müssen wir einen guten Tag erwischen, in der Offensive weiter Gas geben“, weiß Ducks-Head Coach Boris Sobieski, wie es mit einem Sieg im zweiten Endspiel der Vereinsgeschichte klappen kann. Ein Erfolg, der auch abseits des Platzes für eine gewisse Strahlkraft sorgen soll.