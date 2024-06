Bademeister verprügelt – und noch Raub begangen

„Schon wieder ist ein minderjähriger Jugendlicher in Oberösterreich außer Rand und Band. Denn, wie Recherchen der „Krone“ ergaben, ist jener Jugendliche, der am Freitag in Perg drei Jugendliche überfallen hatte, kein Unbekannter. Der 14-jährige Österreicher mit Migrationshintergrund hat schon Einiges am Kerbholz. In die Schlagzeilen kam er, weil er den Bademeister des Freibads in Perg ins Krankenhaus geprügelt hatte.