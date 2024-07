Welle steigt, Experte rät dringend zum Boostern

Der Experte verwies aber auch auf die neuen Varianten, die gegenüber den im Winter vorherrschenden XBB- und JN.1-Varianten einen Wachstumsvorteil haben. Nach den sogenannten FLiRT-Varianten (KP.1.1, KP.2) setzt sich international und auch in Österreich aktuell die JN.1-Tochtervariante KP.3 (und deren Tochtervarianten) durch (sogenannte FLuQE-Varianten, die gegenüber FLiRT noch einmal einen Wachstumsvorteil aufweisen). Möglicherweise könnte es nun bereits im Spätsommer zu einem hohen Plateau an Infektionen kommen und damit dann keine so hohe Spitze der Winterwelle entstehen wie vergangenen Dezember, so Elling – das sei aber hoch spekulativ und unsicher.