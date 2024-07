„Diese Partie zu gewinnen, ist ein unglaubliches Gefühl. Die Fans haben uns durchgepeitscht und immer wieder angefeuert – von Anfang bis zum Ende. Da die nächste Aufgabe bereits am Freitag auf uns wartet, wollten wir uns zwar nicht zu viel abfeiern, aber für ein paar Minuten diese Stimmung aufzusaugen, haben wir genossen. Denn das passiert einem nicht alltäglich – schon gar nicht im Doppel“, schildert Mies, „genau für solche Spiele machen wir das Ganze. Das sind Momente, die man nie vergisst. So eine Stimmung haben wir nicht einmal in Deutschland.“ Am Ende hat er sogar seine Tochter auf den Platz geholt und gemeinsam mit ihr die Fangesänge genossen – siehe auch Video.