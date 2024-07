Berrettini und Hanfmann im Kitzbühel-Halbfinale

Hanfmann, der 2020 in der Gamsstadt bereits das Finale erreicht hatte, setzte sich am Donnerstag im ersten Viertelfinale gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild mit 7:6(2),6:4 durch. Der frühere Top-Ten-Spieler Berrettini, der vergangene Woche ebenfalls auf Sand das Turnier in Gstaad für sich entschieden hatte, besiegte Nicolas Moreno de Alboran mit 7:6(5),6:3. Der US-Amerikaner hatte am Vortag im Achtelfinale mit Lukas Neumayer den letzten im Kitzbühel-Einzel vertretenen Österreicher ausgeschaltet.