Kein Messias | Hanke-Variante

Kein Messias. Wie wurde er bejubelt, der neue Messisas der Roten! Es ist keine acht Monate her, dass er beim Parteitag in Graz, nur wenige Monate nach dem total verkorksten Entscheidungs-Parteitag in Linz, wo nach erster Auszählung Hans Peter Doskozil Parteichef gewesen wäre, schließlich nach mehrfacher Nachzählung aber doch Andreas Babler Erster war, als er in Graz also mit satten 88 Prozent der Delegiertenstimmen zum Obmann gewählt wurde. Zum Parteichef UND zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl in diesem Herbst! Alles paletti also bei den Sozialdemokraten? Nein, keine Spur. Auch nicht am 88-Prozent-Parteitag. Dass damals nur knapp 12 Prozent der wichtigsten Parteiverteter gegen Babler gewesen wären, das hat schon damals keiner geglaubt. Aber es kommt schlimmer…