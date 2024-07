So kommt neues Leben in alte steirische Gemäuer

Steirische Baujuwele sanieren statt ausradieren – mit dieser Parole und einem gut gefüllten Revitalisierungs-Fördertopf sagt das Land der Abrissbirne den Kampf an. Pro Jahr kann so rund 100 Häusern mit weiß-grüner Geschichte neues Leben eingehaucht und regionale Identität für künftige Generationen erhalten werden. Wie schon in den vergangenen Jahren holen wir wieder Vorzeigeprojekte vor den Vorhang: Wir starteten mit ÖVP-Wohnbaulandesrätin Simone eine Burgen- und Schlösser-Tour in der Oststeiermark und sahen uns an, wie gelungene Revitalisierung aussehen kann.