Höhere Kaution, Dixi-Klos und neuer Standplatz

Während der 2009 für Sinti und Roma eingerichtete Durchreiseplatz an der B1 in Pichling – wie berichtet – derzeit menschenleer ist und lediglich am Wochenende Brutzelfreunde den benachbarten Grillplatz bevölkern, hat nun innerhalb weniger Wochen bereits die zweite Gruppe von Roma und Sinti das Trauner Stadion als Destination für einen längerfristigen Zwischenstopp gewählt. Ein Umstand, der nicht nur Anrainern Sorgen bereitet.