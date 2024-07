Einst Fußballtalent, nun ein verurteilter Polizist

Gehalt wird gepfändet

Wieso er das gemacht hat, wollte Richter Roman Weiß wissen. „Mein Mandant ist eigentlich ein herzensguter Mensch, der durch einen dramatischen Lebenslauf in enorme Schwierigkeiten geraten ist“, führte sein Verteidiger Andreas Kleinbichler aus. Mit den eingesteckten 412 Euro wollte der sich wegen seiner Spielsucht in Therapie befindliche Mann die Behandlung seines geliebten Golden Retrievers finanzieren. Durch weitere Investitionen in die Wohnung und in Konsumgüter verschlimmerte sich die finanzielle Lage, weshalb auch sein Gehalt seit einer Weile gepfändet wird.