Spielsüchtiger Polizist steckte Strafgelder ein

Zahlungsbestätigung gefälscht

Die Vorgeschichte: Genau diese Summe bekam eine Frau als Verwaltungsstrafe von der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen in Oberösterreich auferlegt. Diese wollte die Bestrafte sogleich bei einer steirischen Polizeiinspektion in Bar begleichen. Auf der Dienststelle wurde sie von jenem nun angeklagten Beamten in Empfang genommen. Dieser nahm das Geld entgegen und stellte ihr eine Zahlungsbestätigung aus.