Hirscher: Warum es keine Revanche auf Ski wird

Am Mittwoch gab es den ersten Auftritt von Marcel Hirscher als Holländer – vor einer Skihalle in Holland und auf Holländisch. Der „Krone“ verriet der Superstar danach die Gründe für seine Rückkehr, warum er nicht von einem „Comeback“ reden will und er bei der EURO Österreichs Sieg gegen die Niederlande gar nicht gesehen hat.