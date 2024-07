Frauen auf der Streif? „Anpassungen sind nötig“

Harte Trainingstage stehen derzeit an

Derzeit befindet sie sich inmitten der Vorbereitung für die kommende Saison. „Tag für Tag steht Konditions-, Kraft-, Ausdauer- und Koordinationstraining auf dem Programm. Wir haben damit Mitte Mai gestartet und schinden uns regelrecht in der Kraftkammer – und zwar noch bis Mitte/Ende August. Dann geht‘s kurz auf Schnee, also sozusagen schlüpfen wir von den Flip Flops in die Skischuhe, was bei warmen Sommertagen nicht immer angenehm ist“, zählt die Profi-Skifahrerin auf. Anfang September gehe es dann nach Chile.