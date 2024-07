Neumayer gegen Moreno de Alboran ab 12.30 Uhr LIVE

Für Neumayer ist ein weiterer Sieg auch aufgrund des Gegners nicht unmöglich. „Er ist nicht so ein großer Name wie der Ofner, aber der kann auch ziemlich gut Tennis spielen.“ Allerdings hat er im bisher einzigen Duell 2022 in Madrid im Finale eines 25.000-Dollar-Turniers einen Zweisatz-Sieg über den US-Amerikaner (ATP-143.) gefeiert.