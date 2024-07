Thiem/Altmaier gegen Erler/Mies – ab 17 Uhr LIVE

Wie er die Zeit bis zu seinem nächsten Antreten in Flushing Meadows verbringt? „Bis zu den US Open sicher ganz normal, dann könnten es noch einmal eineinhalb Monate sein, dann werde ich am Anfang nicht jeden Tag spielen.“ Für Wien will er sich noch einmal konkurrenzfähig machen. Unmittelbar davor spielt Thiem noch beim UTS-Showturnier in Frankfurt (17. bis 20.10.). „In Wien will ich noch einmal alles geben. Es war mein großer Traum wie ich ganz jung war, dass ich meine Karriere eines Tages in Wien beenden werde“, meinte Thiem.