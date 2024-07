Vater und Sohn (4) vor Start aus Flieger geworfen

Am Montagabend kam es am Flughafen Memmingen, kurz vor dem für 18.25 Abflug in die albanische Hauptstadt Tirana, zu einem Vorfall an Bord eines Wizz-Air-Flugzeugs.

Ein 33-jähriger albanischer Staatsbürger geriet laut Polizeiangaben mit der Crew in ein Streitgespräch, das durch die lange Wartezeit und die hohen Temperaturen im Flugzeug ausgelöst wurde. Der Passagier, ein Vater eines vierjährigen Sohnes, bat die Crew vehement darum, die Türen des Flugzeugs zu öffnen, da es seinem Sohn zu heiß war.