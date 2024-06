Flugzeug wird zu Brutkasten: Passagiere kippen um

Ganze 50 Grad erreichte die Temperatur im Innenraum eines Flugzeugs, das von der Türkei in Richtung Deutschland abheben sollte. Hochrote Köpfe sind in Videos zu sehen, die in den sozialen Medien die Runde machen (siehe unten). Besonders tragisch: Auch Babys waren an Bord und litten massiv unter der Hitze, auch Erwachsene wurden panisch.