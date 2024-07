Verletzungsteufel verhindert Revanche von Herrmann

„Ich muss froh sein, wenn ich in zwei Monaten wieder laufen kann,“ befindet sich Bergläufer Jakob Herrmann derzeit in einer schwierigen Phase. Vor zwei Wochen hat sich der scheinbar unermüdliche Athlet das Schienbein gebrochen. Damit ist der Traum von einer Revanche beim Großglockner Ultra Trail geplatzt. Im Vorjahr musste er nämlich nach 78 von 110 Kilometern verletzungsbedingt aufgeben. Die Motivation für diesen Freitag (Start um 22 Uhr in Kaprun) war groß: „Ich habe im kommenden Jahr die Chance, diese offene Rechnung zu begleichen“, sagte der Werfenwenger vor einem Jahr hochmotiviert.