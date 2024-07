Als ein Radsportler die ganze Republik verzauberte

„Die Österreich-Rundfahrt kann 100 und 200 Jahre alt werden – der Name Menapace bleibt mit ihr unweigerlich verbunden“ – das schrieb „Krone“-Legende Karl Pointner in einem Nachruf auf die 2000 verstorbene Rad-Ikone Richard Menapace. Der gebürtige Südtiroler startete heute vor 75 Jahren mit 48 weiteren Radsportlern in die allererste Etappe der Rundfahrt. Ein Budget von 80.000 Schilling hatte das Organisationsteam rund um Franz Hamedl damals zur Verfügung gehabt. Neben Verpflegung und Quartier gab es zehn Schilling Taggeld für die Fahrer.