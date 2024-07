Aufatmen im Kreißsaal: Geburtenstation bleibt

25 Jahre Erfahrung im Bereich Kinderwunsch

Das öffentliche Institut Kinderwunsch Burgenland wurde zudem ausgebaut. Dr. Peter Bauer, Leiter der Kinderwunsch Burgenland blickte auf die 25-jährige Erfahrung am Standort zurück. In dieser Zeit wurden 3400 Paare betreut, 3700 IVF-Versuche unternommen und 1.200 Kinder geboren, was eine 40-prozentige Schwangerschaftsrate ausmache, die sich österreichweit sehen lassen könne. Ein großer Vorteil am Standort Oberpullendorf sei zudem, dass alle Aspekte der Diagnose und Therapie in der Reproduktionsmedizin aus einer Hand angeboten werden, betont Prof. Dr. Kazem Nouri, Leiter der Kinderwunsch Burgenland.