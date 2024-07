Notlandung in Kläranlage: Junge Falken gerettet!

Igel und Hund steckten in Zäunen fest

Mit schwerem Gerät musste die Feuerwehr zwei weitere Vierbeiner retten: In Vösendorf, Bezirk Mödling, hatte sich ein kleiner Igel in einem Zaun verfangen. Per Akkuspreizer wurden die Gitterstäbe gelockert, das stachelige Weibchen konnte nach einem kurzen Gesundheitscheck im Tierschutzhaus in die freie Wildbahn entlassen werden. Die Bergeschere, wie sie sonst zum Öffnen von Autowracks benutzt wird, kam auch in Strasshof an der Nordbahn zu Einsatz, wo Hündin „Jeannie“ mit dem Kopf im Gartenzaun feststeckte.