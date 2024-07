Alkolenker rettete sich aus versinkendem Auto

Suchaktion von Polizei und Feuerwehren

Der 38-Jährige Fahrer lief stark unterkühlt in Richtung Frankenmarkt, die Rettung traf ihn auf der Höhe der Trenauer Mühle an und konnte ihn erstversorgen. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, ob noch weitere Personen am Unfall beteiligt waren. Die Polizei sowie rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Frankenmarkt, Vöcklamarkt und Windling-Mühlberg starteten deshalb eine Suchaktion mit zwei Wärmebilddrohnen. Nach einer halben Stunde gab es Entwarnung.