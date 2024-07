Waldbrand in steilem Gelände: Einsatz in Osttirol

Großeinsatz in Kals am Großglockner. Im Ortsteil Lana wurde am Sonntagvormittag eine Rauchentwicklung in einem steilen Waldstück gemeldet. Ausgelöst worden dürfte das Feuer wohl bereits am Donnerstagabend sein. Da schlug laut Zeugen ein Blitz ein. Durch den Regen wurde der Brand jedoch wieder gelöscht.