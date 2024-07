Der Super-Samstag hatte reichlich Action zu bieten

Favorit war eine Nummer zu groß

Der GAK muss am Freitag in seinem ersten Pflichtspiel als Bundesligist im ÖFB Cup zu Velden, geht in Kärnten als klarer Favorit ins Rennen. Am Samstag waren die Athletiker bei der Generalprobe klarer Außenseiter – in Lannach ging es unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul. Beim 21-fachen Meister tummeln sich immerhin echt Kaliber wie Ciro Immobile (353 Spiele und 201 Tore in der Serie A, 13 Treffer in 23 Partien in der Champions League) oder Gedson Fernandes (aktuell rund 15 Millionen Euro Marktwert).