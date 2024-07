LIVE: Rapid spielt gut und drückt, Milan schwach

Mit rund einem halben Dutzend neuer Spieler, neuem Kapitän und adaptierter Grundordnung geht der SK Rapid in die neue Fußball-Saison. Als Nachfolger von Guido Burgstaller führt Matthias Seidl die Hütteldorfer als neuer Kapitän an, richtig ernst wird es erstmals kommenden Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation auswärts bei Wisla Krakau. Das Jubiläumsspiel gegen AC Milan am Samstag (17.30 Uhr) dient Trainer Robert Klauss als Generalprobe.