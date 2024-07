„Bin sehr stolz!“ Seidl wird neuer Rapid-Kapitän

Matthias Seidl wird neuer Rapid-Kapitän. Das verkündeten die Hütteldorfer am Freitag. Der 23-Jährige folgt damit auf Guido Burgstaller, der am Donnerstag angekündigt hatte, das Kapitänsamt zurückzulegen. Seidl zeigte sich in einer ersten Reaktion erfreut: „Ich danke für das damit ausgesprochene Vertrauen und bin sehr stolz!“