Aus & vorbei! Burgstaller nicht mehr Rapid-Captain

Lange Legionärsjahre in England/Wales und Deutschland

Der gebürtige Kärntner Burgstaller war per Juli 2022 nach langen Legionärsjahren in England/Wales (Cardiff City) und Deutschland (1. FC Nürnberg, Schalke 04, St. Pauli) nach Hütteldorf zurückgekehrt, wo er von 2011 bis 2014 erfolgreich gespielt hatte. In Österreichs Bundesliga hat er Stand jetzt 191 Partien und 57 Volltreffer zu Buche stehen, in Deutschlands Beletage war er in 95 Spielen 24-mal als Torschütze erfolgreich.