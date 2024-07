Asphalt-Betrüger an Ort und Stelle festgenommen

Das Angebot schien verlockend: Ein angeblicher Polier kam auf einen 43-Jährigen auf dessen Hof in St. Andrä zu und bot diesem an, einen Teil seiner Einfahrt zu asphaltieren. Die Firma habe in der Nähe einen Auftrag erledigt, und eine vermeintlich geringe Menge an Asphalt sei dabei übrig geblieben. Diese könne man ja bei ihm verarbeiten – lediglich die Arbeitszeit in der Höhe von 48,00 Euro pro m² würde man verrechnen, das Material sei kostenlos.