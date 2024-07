Nadal erreicht erstes Halbfinale seit zwei Jahren!

Der Spanier setzte sich beim Sandplatz-Turnier in Bastad gegen den Argentinier Mariano Navone mit 6:7(2), 7:5, 7:5 durch. Vier Stunden lang musste sich Nadal gegen den in der Weltrangliste auf Platz 36 geführten Südamerikaner abmühen. Für das erste Finale seit Roland Garros 2022 muss Nadal am Samstag den kroatischen Halbfinal-Debütanten Duje Ajdukovic schlagen.