Teenager (15) soll Brand in Haus gelegt haben

Am 12. Mai brannte es in einem seit Jahren verlassenen Einfamilienhaus in St. Marien – mehr als zwei Monate später scheint jetzt geklärt, weshalb. Ein ortsansässiger 15-Jähriger soll damals laut Polizei gegen 19 Uhr über ein offenes Fenster in das Gebäude eingestiegen und in einem Raum Müll angezündet haben. Im Anschluss meldete er selbst das Feuer.