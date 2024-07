Schon dritter Anlauf: Jedem stinkt Biogasprojekt

Hitzige Debatten bei allen Info-Abenden

Nachdem auch bei der Projektvorstellung in Wilfersdorf mit 200 Personen die Stimmung kochte, rief der Bürgermeister drei Tage später flugs den Gemeindevorstand zusammen – man beschloss ein Protestschreiben samt Unterschriftenaktion. So mancher Bürger wittert aber fehlendes Engagement hinter der Aktion: „Wir haben nur zufällig im Internet von der Möglichkeit, zu unterschreiben, gelesen“, argumentiert ein Wilfersdorfer und erzählte der „Krone“ am Donnerstag, dass er fünf Tage nach Unterschriftenstart erst Nummer 45 hatte.