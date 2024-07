Im ausverkauften Reich des Sonnenkönigs

Diese Location ist einfach nicht mehr zu toppen! In Schloss Versailles, im Garten von Frankreichs „Sonnenkönig“ Ludwig XIV, dem Weltkulturerbe der UNESCO, kämpfen Österreichs Reiter von 27. 7. bis 6. 8. um olympische Medaillen. Der „Beute-Steirer“ Florian Bacher, der seit Jahren für das RZ Süd in Oisnitz antritt, macht sich mit seinem 15-jährigen Oldenburger-Wallach „Fidertraum“ am 24. Juli im LKW auf zum sportlichen Abenteuer seines Lebens. „Es ist eine einzigartige Location“, sagt der 38-jährige Wiener, Spross einer Reiterfamilie, der mit sechs Jahren mit dem Reiten begonnen hatte und inspiriert durch ein Video später die Karriere bei der Spanischen Hofreitschule eingeschlagen hat. „Das Stadion in Versailles fasst 30.000 Besucher – und wir haben gehört, dass es bereits ausverkauft ist.“ Bei seinem ersten Olympiaauftritt 2021 in Tokio waren wegen Covid die Tribünen ja leer.