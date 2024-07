Photovoltaik vom Balkon: Mehr Geld, neues Gesetz

Eine solche Anlage kann am Balkon, auf der Terrasse oder am Dach angebracht werden und ist direkt an das Stromnetz der Wohnung angeschlossen – also nur für den Eigenverbrauch gedacht. „Im Schnitt kann man mit dem erzeugten Strom einer Kleinstanlage rund 5000 Liter Teewasser zum Kochen bringen, 160-mal Wäsche waschen, den Geschirrspüler 1000-mal einschalten oder 3500 Kilometer mit einem E-Auto fahren“, erklärt der Grazer Klimaschutzbeauftragte Thomas Drage .