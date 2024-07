Polizei konnte Attacke mit Pfefferspray verhindern

„Kummts mir net in die Quere, sonst dresch’ ich euch alle nieder“ – und schon klickten für den aggressiven Verdächtigen auf offener Straße in Treffling im Bezirk Spittal an der Drau die Handschellen. Zwei Polizeistreifen stoppten das Auto samt dem 52-Jährigen, weil dessen Ex-Freundin kurz zuvor aus Angst den Notruf gewählt hatte. Ihr ehemaliger Lebensgefährte habe sie am Telefon beschimpft, ihr mit Gewalt gedroht und ankündigt, gleich bei ihr einzutreffen.