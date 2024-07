Neuem Lover der Ex-Freundin Bauch aufgeschlitzt

Liebespaar in Angst und Schrecken

Monatelang terrorisierte der Ex die 26-Jährige mit wüsten Nachrichten, Beschimpfungen und Todesdrohungen. Der 42-Jährige zerstach ihre Reifen, zerschnitt ihre Kleidung. Bis die Situation in dem eiskalten Mordversuch gipfelte: Mit einem Messer bewaffnet, verschaffte sich der Ex mit einem Schlüssel (den er heimlich noch besaß) Zugang zur früheren gemeinsamen Wohnung im Bezirk St. Pölten.