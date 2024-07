Linzer Pflasterspektakel: Es geht bald los!

Auch Gelegenheit zum Sitzen

Man muss nicht nur auf der Straße stehen, sondern neun „Spektakeloasen“ sind mit Sitzgelegenheiten ausgestattet. Beim Infopoint kann man „Pflaster Hocker“ erwerben. Im Linz-AG-Spektakelzelt an der Donaulände gibt es Revueshows am Abend und am Nachmittag, zugeschnitten auf Familien. Hier sind Platzkarten nötig, die am Infopoint am Hauptplatz erhältlich sind.