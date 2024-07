Warum im OÖ-Landtag jetzt 62 Tage lang Pause ist

Im Kalender des oberösterreichischen Landtags ist es schwarz auf weiß vermerkt: Am 4. Juli fand die letzte Plenarsitzung statt, ehe am Tag darauf die „großen Ferien“ begannen – nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Abgeordneten. Im restlichen Juli sowie im August finden keine Sitzungen statt, offizieller Start nach der Pause ist ein Unterausschusstag am Donnerstag, 5. September.