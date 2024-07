Kinder: Wer wann die Aufsicht hat – und wer haftet

Sie kennen es: Vor allem in den Sommerferien ist eine umfassende Kinderbetreuung allein durch die Eltern so gut wie nicht machbar. Also wird herumjongliert, innerhalb der Familie bzw. unter Freunden abgewechselt, stundenweise ein Babysitter bezahlt oder der Sprössling bei seinen älteren Geschwistern gelassen. Heikel wird es aber, wenn etwas passiert.