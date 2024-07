Anleger an der Börse nun von Trump-Sieg überzeugt

An der Börse wird Trump Media mit über acht Milliarden Dollar bewertet

Seit dem Börsengang ging es mit dem Kurs von Trumps Börsenfirma auf und ab: Am 16. April war eine Aktie nur noch 8,80 Dollar wert, Ende Juni war sie kurzfristig 27,62 Dollar wert, ehe sie wieder sank. Doch jetzt, nach dem missglückten Attentat, steht sie bei fast 30 Dollar und damit so hoch wie noch nie. In Summe wird das Unternehmen nun mit über acht Milliarden Dollar bewertet.