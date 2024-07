Kommission bestätigt Einflussnahme bei Justiz

Als konkrete Beispiel für Grenzüberschreitungen nannte der ehemalige Präsident des bayrischen Verfassungsgerichtshofs, Peter Küspert, etwa ein Treffen Pilnaceks mit dem Justizsprecher einer Partei, gegen deren „hochrangige Regierungsmitglieder“ in einer Inseraten-Causa ermittelt worden war. Gespräche Pilnacek habe es auch mit Beschuldigten in der CASAG-Affäre gegeben. Es habe zudem „unbegründete Einstellungen“ gegeben, so Küspert. Aber auch Justizbedienstete seien in Verfahren gegen sie selbst laufend informiert worden.