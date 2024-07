Neuer Streit um Justiz ist vorprogrammiert

Was war auf dem Tonband zu hören? Pilnacek erzählte im – allerdings betrunkenen Zustand – ihm sei von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka vorgeworfen worden, dass er Ermittlungen gegen die ÖVP nicht abgedreht habe. Er habe sich gegen solche Einflussnahmen immer gewehrt, so Pilnacek. Sobotka dementierte. Ein Anfangsverdacht wegen Amtsmissbrauch gegen ihn wurde aus Mangel an Verdachtsmomenten nicht weiterverfolgt.