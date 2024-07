Überfluteter Pkw begann nach Hochwasser zu brennen

Reste am Auspuff fingen Feuer

Letztendlich gelöscht wurde das Feuer dann von der FF Frantschach-St. Gertraud, die mit zehn Mann im Einsatz gestanden hatten. „Das Fahrzeug war beim Hochwasser vor zwei Tagen überflutet gewesen“, erklärt die Polizei die Brandursache: „Das Fahrzeug wurde gereinigt, jedoch sind Zweige und Grasreste am Auspuff zurückgeblieben.“ Eben diese Zweige und Grasreste hatten am hinteren Auspufftopf zu brennen begonnen – bei dem Vorfall gab es keine Verletzten. Auch am Fahrzeug entstand ersten Einschätzungen nach kein Schaden.